Heidenheim: Unbekannter bedroht 36-Jährigen mit Machete

1 Die Polizei in Heidenheim fahndet nach einem Unbekannten, der einen 36-Jährigen bedroht und ausgeraubt haben soll (Symbolfoto). Foto: dpa/Marijan Murat

Ein Unbekannter bedroht in Heidenheim einen 36-jährigen Mann mit einer Machete. Anschließend beraubt er ihn und flüchtet. Die Polizei sucht Zeugen.











Link kopiert



Ein Unbekannter hat am Mittwoch in Heidenheim einen 36-Jährigen mit einer Machete bedroht. Wie die Polizei mitteilt, informierte ein Zeuge gegen 19.25 Uhr die Polizei über eine Auseinandersetzung vor einem Wohnhaus. Dabei sei sein 36-jähriger Bekannter von einem Mann mit einer Machete bedroht worden. Anschließend soll der Tatverdächtige seinem Opfer eine Bauchtasche gestohlen haben, in der sich vermutlich Bargeld befand.