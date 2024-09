Heidenheim: Unbekannte bedrohen 22-Jährigen mit Messer und rauben ihn aus

1 Die Polizei fahndet nach den beiden unbekannten Männern. (Symbolbild) Foto: dpa/Marijan Murat

Unbekannte haben in der Nacht auf Sonntag einen 22-Jährigen in Heidenheim überfallen und ausgeraubt. Die Fahndung nach den Tätern blieb bislang erfolglos, nun bittet die Polizei um Zeugenhinweise.











Link kopiert



In der Nacht auf Sonntag sollen Unbekannte einen 22-Jährigen in Heidenheim überfallen haben. Wie die Polizei mitteilte, war das Opfer gegen 3.45 Uhr in Begleitung einer 22-Jährigen bei einem Spielplatz in der Ludwig-Lang-Straße in Heidenheim unterwegs. Ein älterer Kleinwagen näherte sich den beiden und zwei Männer stiegen aus.