Leiche in Wohnung entdeckt – Polizei nimmt Ermittlungen auf

1 Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (Symbolbild) Foto: IMAGO/U. J. Alexander

In der Nacht zum Dienstag rückt die Polizei nach einem Notruf zu einer Wohnung in Heidenheim aus. Dort entdecken die Beamten eine tote Person. Der Mann weist Verletzungen auf.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Die Polizei hat in der Nacht zum Dienstag einen toten Mann in einer Wohnung in Heidenheim entdeckt. Das teilten die Beamten mit.

Gegen 4.30 Uhr ging der Notruf eines Zeugen ein. Demnach lag in einem Haus an der Degenhardstraße eine leblose Person. Polizei und Rettungskräfte rückten zum durchgegebenen Ort auf. Ein Notarzt konnte dort nur noch den Tod des 50-Jährigen feststellen.

Laut Pressemitteilung der Polizei waren am Körper des Mannes Verletzungen zu sehen. Daher haben die Beamten sofort die Ermittlungen aufgenommen. Zu den Umständen und den Hintergründen des Todes ist noch nichts bekannt.