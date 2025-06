Heidenheim an der Brenz: Autofahrer stirbt nach Zusammenstoß mit Lastwagen

1 Für den Mann kam jede Hilfe zu spät. (Symbolbild) Foto: Boris Roessler/dpa/Boris Roessler

Ein Auto und ein Lkw stoßen an einer Kreuzung heftig gegeneinander, obwohl die Ampel funktionierte. Ein Fahrer muss die Vorfahrt missachtet haben.











– Nach einem Zusammenstoß mit einem Lastwagen in Heidenheim an der Brenz ist ein Autofahrer gestorben. Das Auto und der Lkw seien an einer Kreuzung so heftig gegeneinandergeprallt, dass das Auto gegen eine Ampelanlage geschleudert wurde, teilte die Polizei mit. Der 71-jährige Mann sei noch an der Unfallstelle gestorben. Der 54-jährige Lkw-Fahrer sei leicht verletzt worden.