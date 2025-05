Drei Menschen werden bei dem Unfall auf der A5 verletzt. Was ist passiert?

Bei einem Unfall auf der Autobahn 5 bei Heidelberg sind in der Nacht drei Menschen verletzt worden.

Ein 21 Jahre alter Sprinterfahrer war zunächst auf den Sprinter eines 43-Jährigen aufgefahren, wie die Polizei mitteilte. Dessen Fahrzeug drehte sich um 180 Grad, prallte gegen eine Betonwand und kippte auf die Seite. Der 43-Jährige und sein 46 Jahre alter Beifahrer wurden nach Polizeiangaben verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Der 21-jährige Unfallverursacher konnte seinen Sprinter demnach eigenständig anhalten. Er sei an der Unfallstelle medizinisch versorgt worden. Der Schaden wird auf 20.000 Euro geschätzt. Für die Bergungsarbeiten war die A5 in Richtung Darmstadt am Morgen zeitweise komplett gesperrt.