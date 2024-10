1 In Heidelberg überquert eine Fußgängerin eine mehrspurige Bundesstraße und wird von einem Auto erfasst. (Symbolbild) Foto: dpa/Roland Weihrauch

Eine Fußgängerin überquert eine mehrspurige Bundesstraße in Heidelberg. Es gibt dort weder eine Ampel noch einen Fußgängerüberweg. Dann erfasst sie ein Auto.











Eine Fußgängerin ist auf einer Bundesstraße in Heidelberg von einem Auto erfasst worden und gestorben. Die 77-Jährige erlag ihren Verletzungen kurz nach dem Unfall am Morgen in einem Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte.