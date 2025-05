Mord an dem Polizisten Rouven Laur Islamkritiker – fragwürdig ins Rampenlicht

Der Verein Pax Europa will den Gedenktag an das mutmaßliche Attentat und den Polizistenmord von Mannheim am 31.05. kapern, um auf sich selbst aufmerksamzumachen. Das ist widerlich, kommentiert Franz Feyder.