Heidelberg: Nach Taylor Swift – Kirche veranstaltet Popgottesdienste zu Adele

1 Bei dem Gottesdienst werden Lieder der Sängerin live von einer Sängerin interpretiert. Foto: dpa/Matt Crossick

Mit ihren Popgottesdiensten zu Taylor Swift zog die Heidelberger Heiliggeistkirche 900 Besucher an. Nun geht es weiter mit Gottesdiensten mit Adele-Musik.











Nach zwei erfolgreichen Taylor-Swift-Gottesdiensten setzt die Heidelberger Heiliggeistkirche nun auf den britischen Popstar Adele. Unter dem Motto „Oh my God“ plant sie am 22. September zwei Adele-Gottesdienste, wie Pfarrer Vincenzo Petracca im Interview des Kölner Internetportals domradio.de (Montag) sagte. „Adele glaubt an eine höhere Macht und sieht sich durchaus als christliche Bekennerin“, so Petracca. Davon erzähle etwa ihr Lied „Oh my God“.