Heidelberg/Mannheim: Zwangsprostitution - Polizei hebt Schleuserbande aus

Eine Bande soll Frauen aus Kolumbien und Brasilien nach Deutschland gebracht und zur Prostitution gezwungen haben. Die Polizei berichtet von mindestens 62 Betroffenen.

Der Polizei ist eine Schleuser- und Zuhälterbande ins Netz gegangen. Sie soll zahlreiche Frauen aus Lateinamerika nach Deutschland gebracht und zur Prostitution gezwungen haben. Gegen drei Männer und zwei Frauen sei Haftbefehl erlassen worden wegen gewerbs- und bandenmäßigen Einschleusens von Ausländern in Tateinheit mit gemeinschaftlicher Zuhälterei, teilten die Polizei Mannheim und die Staatsanwaltschaft Heidelberg weiter mit.

Die Männer sowie eine der Frauen sollen zudem mit Drogen gehandelt haben. Die Rede ist von mindestens fünf Kilo Kokain sowie kiloweise Haschisch und Marihuana.

Frauen in die Prostitution gezwungen

Den Vorwürfen zufolge hatte sich die Gruppe spätestens im November 2024 dazu entschlossen, Frauen aus Kolumbien und Brasilien nach Deutschland zu bringen, um sie dort als Prostituierte arbeiten zu lassen. Die Frauen seien bedroht und ihnen die Ausweise abgenommen worden. Bisher seien 62 Betroffene identifiziert worden, die illegal der Prostitution nachgingen.

Bei mehreren Durchsuchungen waren scharfe Schusswaffen, Bargeld im fünfstelligen Bereich sowie Ausweisdokumente der aus Lateinamerika stammenden Opfer sichergestellt worden. Wo genau und wie viele Objekte durchsucht worden waren, konnten die Behörden zunächst nicht sagen. Die Beschuldigten im Alter zwischen 24 und 46 Jahren sitzen in Untersuchungshaft.