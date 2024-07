Heidelberg: Kontrahenten verfolgt und niedergestochen - Haftbefehl

1 Die Polizei hat den Tatverdächtigen festgenommen (Symbolbild). Foto: dpa/Lino Mirgeler

Nach einer Auseinandersetzung vor einem Wettbüro in Heidelberg ist ein 29-Jähriger mit etlichen Stichen lebensbedrohlich verletzt worden. Gegen den 33-jährigen Tatverdächtigen wurde am Sonntag Haftbefehl wegen dringenden Verdachts auf versuchten Totschlag erlassen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Er sitzt in U-Haft. Den Ermittlern zufolge habe er die Absicht gehabt, sein Opfer tödlich zu verletzen.