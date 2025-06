Heidelberg: Größtes Fahrradparkhaus Baden-Württembergs eröffnet

1 In Heidelberg wurde Baden-Württembergs größtes Fahrradparkhaus eröffnet. Foto: IMAGO/Herrmann Agenturfotografie//Udo Herrmann

1600 Fahrräder haben im neuen Fahrradparkhaus in Heidelberg Platz. So viel kostet es, dort sein Zweirad abzustellen.











Link kopiert



Das mit 1600 Stellplätzen größte Fahrradparkhaus Baden-Württembergs ist am Heidelberger Hauptbahnhof eröffnet worden. Die ersten 24 Stunden sei das Parken kostenfrei, ab dem zweiten Tag koste es einen Euro pro Tag, teilten die Stadt Heidelberg, die Stadtwerke Heidelberg Garagen GmbH und die Gustav Zech Stiftung Management GmbH am Donnerstag mit. Damit will die Stadt den Umstieg aufs Fahrrad und den öffentlichen Nahverkehr (ÖPNV) fördern. Bislang nutzten fast 40 Prozent der Heidelbergerinnen und Heidelberger das Rad innerhalb der Stadt.