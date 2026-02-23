Heidelberg: Flaschenwurf auf Kind bei Fastnacht? Polizei sucht Zeugen

1 Die Polizei ermittelt (Symbolbild). Foto: Patrick Seeger/dpa/Patrick Seeger

Ein Zeuge beobachtet, wie ein Kind von einer Flasche getroffen wird. Auch weitere Gegenstände fliegen in die Menge beim Fastnachtsumzug in Heidelberg. Verdächtig sind vier junge Männer.











Nachdem ein zweijähriges Kind beim Fastnachtsumzug in Heidelberg von einer Flasche getroffen worden sein soll, sucht die Polizei jetzt nach weiteren Zeugen. Eine vierköpfige Gruppe habe mehrere Gegenstände - unter anderem auch Plastik- und Glasflaschen in die Menschenmenge geworfen, teilte die Polizei mit. Ein Zeuge habe beobachtet, dass das Kind am Fastnachtsdienstag getroffen worden sei.