Heidelberg: Brennendes Tuch in Synagoge löst Polizeieinsatz aus

Ein aus Unachtsamkeit in Brand geratenes Stofftuch in einer Synagoge hat in Heidelberg einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Wie die Beamten mitteilten, war einer Streife am späten Freitagabend ein flackerndes Licht im Inneren des jüdischen Gotteshauses aufgefallen. Bei genauerem Hinsehen entdeckten sie ein brennendes Stofftuch im Foyer der Synagoge. Die Feuerwehr rückte an und löschte das Feuer.