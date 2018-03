Heidelberg Attacke auf Joggerin: Polizei verbreitet Fahndungsplakat

Von red/dpa/lsw 13. März 2018 - 11:53 Uhr

Eine Woche nach der Stein-Attacke auf eine Joggerin intensivieren die Ermittler in Heidelberg die Suche nach dem Angreifer. Dazu werden unter anderem Fahndungsplakate in Tatortnähe aufgehängt.



2 Bilder ansehen

Heidelberg - Eine Woche nach der Attacke mit einem Stein auf eine Joggerin in Heidelberg haben die Ermittler die Suche nach dem unbekannten Angreifer intensiviert. Die Behörden würden in Tatortnähe nun Fahndungsplakate aufhängen, teilte die zuständige Polizei in Mannheim am Dienstag mit.

Mehr zum Thema

Zudem sollen Streifenbeamte Fahndungsflyer verteilen. Nach Veröffentlichung eines Phantombilds seien etwa 50 Hinweise eingegangen - ein entscheidender Tipp sei aber nicht dabei. Die Polizei ermittelt wegen versuchten Mordes.

Der Täter hatte die Joggerin am Mittwoch (7. März) am Neckarkanal von hinten angegriffen und ihr mit einem faustgroßen Stein mehrfach auf den Kopf geschlagen. Weil sich die Frau massiv wehrte, flüchtete der Unbekannte. Passantinnen brachten die 47-Jährige ins Krankenhaus.