1 Der Mann starb im Krankenhaus (Symbolbild). Foto: dpa

Heidelberg - Ein 32 Jahre alter Mann ist in Heidelberg beim Baden im Neckar ertrunken. Er war am Sonntagabend an der Neckarwiese ins Wasser gestiegen und nicht wieder aufgetaucht, wie die Polizei mitteilte. Ein Rettungstaucher der Feuerwehr holte den leblosen Mann ans Ufer. Er starb wenig später im Krankenhaus.