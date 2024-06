Heidelberg: 18-Jähriger steht wegen Tötung von Mitschülerin ab Juli vor Gericht

1 Der Prozess findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. (Symbolbild) Foto: IMAGO/Herrmann Agenturfotografie

Ein Gymnasiast soll im Januar in der Nähe von Heidelberg eine 18-jährige Mitschülerin mit einem Messer getötet haben. Mitte Juli beginnt der Prozess gegen den mutmaßlichen Täter.











Nach der Tötung einer 18-jährigen Schülerin in einem Gymnasium in St. Leon-Rot bei Heidelberg muss sich der mutmaßliche Täter ab Mitte Juli vor Gericht verantworten. Der Prozess unter anderem wegen Mordes werde am 16. Juli beginnen und voraussichtlich rund einen Monat laufen, teilte eine Sprecherin des Heidelberger Landgerichts am Montag auf Nachfrage mit. Der mutmaßliche Täter soll das gleichaltrige Mädchen laut Staatsanwaltschaft in einem Aufenthaltsraum der Schule mit einem Messer angegriffen und auf das Opfer eingestochen haben.