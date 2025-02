Ein 14-Jähriger aus Heidelberg ist Opfer von Erpressung mit Nacktbildern im Internet geworden. Er sei davon ausgegangen, dass er die Bilder einer jungen Frau schickt, sagte eine Polizeisprecherin. Dann sei er aufgefordert worden 200 Euro über einen Zahlungsdienst zu senden, sonst würden die Fotos an seine Kontakte gesendet oder über Social Media veröffentlicht, so die Drohung.

Der Junge hatte allerdings keinen Zugang zu dem Zahlungsdienst, also übersendete er am Donnerstag eine Geschenkkarte im Wert von 50 Euro an die unbekannten Täter. Auf welchem Wege dies geschah, war zunächst unklar. Danach berichtete der 14-Jährige seiner Mutter davon. Beide gingen zur Polizei.