Wintereinbruch im Kreis Esslingen: Heftiger Schneefall sorgt für Chaos – Mehr als 100 Unfälle

Heftiger Schneefall hat im Kreis Esslingen zu zahlreichen Unfällen auf glatten Straßen geführt. Teilweise konnten Busse nicht fahren, und S-Bahnen fielen aus.

In der Nacht von Sonntag auf Montag verschwand der Kreis Esslingen unter einer weißen Haube. Es schneite ununterbrochen. Die Schneedecke wuchs innerhalb kürzester Zeit auf teilweise bis zu 25 Zentimeter an. So etwas hat es in diesem Winter im Kreis Esslingen noch nicht gegeben. Vor allem die Kinder freuten sich darüber. Mancherorts bauten sie sogar nach Einbruch der Dunkelheit noch Schneemänner.

Der heftige Schneefall hat den Einsatzkräften und dem Winterdienst der Kommunen jedoch viel Arbeit beschert. Im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Reutlingen, zu dem vier Landkreise gehören, kam es von Sonntag auf Montag zu zahlreichen Verkehrsunfällen. Allein in der Zeit von 17 Uhr bis sechs Uhr morgens registrierte die Polizei mehr als 100 witterungsbedingte Unfälle, wie aus dem Pressebericht hervorgeht. Mit Beginn des Berufsverkehrs krachte es erneut mehrfach auf den Straßen. Schwerpunkt der Unfälle war der Kreis Esslingen. Es blieb aber überwiegend bei Blechschäden. Auch im Flugbetrieb des Stuttgarter Flughafens kam es demnach zu Beeinträchtigungen.

Fünfjähriges Kind in Unfallauto

Auf der Champagnestraße oberhalb der Esslinger Pliensauvorstadt geriet am Sonntag gegen 18 Uhr ein 31-Jähriger mit seinem Auto ins Rutschen und kollidierte mit dem aufwärtsfahrenden VW Polo einer 23 Jahre alten Frau. Da sich in dem Fahrzeug des Verursachers ein fünf Jahre altes Kind befand, fuhr eine Rettungswagen-Besatzung zur Unfallstelle, wie die Polizei mitteilte. Ersten Erkenntnissen zufolge blieb das Mädchen aber unverletzt. Zudem musste die Polizei weitere 17 im Schnee liegen gebliebene Autofahrer mit Unterstützung von Abschleppunternehmen aus ihrer Lage befreien.

Frontalkollision zwischen Nürtingen und Kirchheim

Am Montagmorgen stießen zudem kurz nach sechs Uhr auf der B 297 zwischen Nürtingen-Reudern und Kirchheim zwei Fahrzeuge frontal zusammen. Dabei wurden zwei Personen leicht verletzt. Laut Polizei war ein Lkw-Fahrer, der in Richtung Nürtingen fuhr, ins Rutschen geraten und kollidierte anschließend mit einem entgegenkommenden Auto. Beide Fahrer mussten in eine Klinik gebracht werden. Zudem geriet ein Golf-Fahrer gegen 6.40 Uhr auf der B 27 auf der Aichtalbrücke in Fahrtrichtung Tübingen bei schneeglatter Fahrbahn ins Schleudern. Sein Wagen krachte gegen die Mittel- und die rechtsseitigen Leitplanken. Er wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

Die Schneedecke konnte diesen Winterradler nicht abhalten. Foto: privat

Ab 9 Uhr entspannte sich am Montag die Situation auf den Straßen angesichts steigender Temperaturen und geräumter Straßen wieder. Die Polizei schätzt den in allen vier Kreisen entstandenen Schaden auf insgesamt weit mehr als eine halbe Million Euro.

Weichenprobleme: S-Bahn fährt nur halbstündig

Auch der ÖPNV war durch den Schneefall beeinträchtigt. So fielen etwa in Esslingen einige Buslinien aus, wie die Stadt mitteilte. Am Sonntagabend wurde der Linienbetrieb in Richtung der höher gelegenen Stadtteile vollständig eingestellt, da mehrere Busse liegen geblieben waren. Diese Einschränkungen wurden im Laufe des Montagvormittags wieder aufgehoben. „Es kam im gesamten VVS-Gebiet zu zahlreichen Behinderungen“, sagte Ulrike Weißinger, die Sprecherin des Verkehrsverbunds. Wegen der großen Schneemenge kam es einem Bahnsprecher zufolge im S-Bahnverkehr unter anderem zu Weichenstörungen. Am Plochinger Bahnhof konnten Züge die Abstellanlagen nicht verlassen. Die S-Bahnen fuhren im Kreis Esslingen deswegen nur im Halbstunden-Takt.

Am Dienstag könnten dem Deutschen Wetterdienst zufolge im Kreis Esslingen gegen Abend erneut Niederschläge einsetzen. Ob die als Schnee oder Regen runterkommen, ließe sich noch nicht mit Bestimmtheit sagen, teilte der Wetterdienst am Montag mit. So weiß wie zuletzt dürfte es aber wohl nicht mehr werden.