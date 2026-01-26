Wintereinbruch im Kreis Esslingen: Heftiger Schneefall sorgt für Chaos – Mehr als 100 Unfälle

Heftiger Schneefall hat im Kreis Esslingen zu zahlreichen Unfällen auf glatten Straßen geführt. Teilweise konnten Busse nicht fahren, und S-Bahnen fielen aus.
In der Nacht von Sonntag auf Montag verschwand der Kreis Esslingen unter einer weißen Haube. Es schneite ununterbrochen. Die Schneedecke wuchs innerhalb kürzester Zeit auf teilweise bis zu 25 Zentimeter an. So etwas hat es in diesem Winter im Kreis Esslingen noch nicht gegeben. Vor allem die Kinder freuten sich darüber. Mancherorts bauten sie sogar nach Einbruch der Dunkelheit noch Schneemänner.