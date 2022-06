1 Immer wieder wird die Polizei zu Auseinandersetzungen in der S-Bahn gerufen. Foto: Stefanie Schlecht/Archiv

Die Bundespolizei sucht Zeugen zu einem Vorfall, der alles andere als harmlos wirkt. Ein Mann soll am Donnerstag in der S-Bahn am Sindelfinger Goldberg einen anderen Mann bedroht haben – bis hin zu einer Todesdrohung.















- Am Donnerstagmittag kam es in einer S-Bahn am Haltepunkt Goldberg zu einer Bedrohung zwischen zwei Männern. Eine Frau wurde gegen 11.25 Uhr Zeugin einer Bedrohung eines Mannes zum Nachteil eines anderen Mannes in der S1 auf dem Weg von Goldberg in Richtung Böblingen.

Der bislang unbekannte Täter soll den ebenfalls noch unbekannten Geschädigten zum Aussteigen genötigt haben. Das vermeintliche Opfer sei jedoch nicht ausgestiegen. Im Anschluss konnte die Zeugin wohl wahrnehmen, wie der Täter den Unbekannten mit dem Tod bedrohte. Der unbekannte Täter soll etwa 30 Jahre alt sein, hatte schwarze Haare, einen schwarzen Bart und Tattoos an beiden Armen. Er war wohl bekleidet mit einer langen blauen Jeans, einem schwarzen T-Shirt und einer schwarzen Weste mit Logo und schwarzen Schuhen.

Der Geschädigte war circa Ende 20, trug eine Basecap, hatte Kopfhörer dabei und war hell bekleidet. Die beiden Beteiligten sowie weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der wegen des Verdachts der Bedrohung ermittelnden Bundespolizei Stuttgart unter der Rufnummer (0711) 87 03 5-0 zu melden. (red)