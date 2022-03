Heftiger Vandalismus in Marbach am Neckar

1 Die Feuerwehr konnte die Gartenhütte nicht mehr retten. (Symbolbild) Foto: dpa/Armin Weigel

Drei Neunjährige haben am Mittwoch ihrer Zerstörungswut in Marbach am Neckar freien Lauf gelassen. Zunächst randalierten sie massiv, bevor sie in einem Gartengrundstück mehrere Brände legten. Eine Hütte fiel den Flammen zum Opfer, die Polizei sucht Zeugen.















Drei neun Jahre alte Jungen stehen im Verdacht, am Mittwochnachmittag in Marbach am Neckar (Kreis Ludwigsburg) massiv randaliert und mehrere Brände gelegt zu haben. Durch einen der Brände brannte eine Gartenhütte vollständig ab. Ein 30-jähriger Passant konnte dem Treiben ein Ende bereiten und die Polizei informieren.

Wie die Beamten melden, sollen die Kinder zunächst auf einem Wochenendgrundstück randaliert haben. Dort brachen sie unter anderem Vorhängeschlösser auf und rissen Teile der Beleuchtung heraus. Die abgerissenen Gegenstände sollen die Neunjährigen mit mehreren Steinen über eine Böschung auf die Poppenweilerstraße (K1695) geworfen haben. Glücklicherweise wurde dabei offenbar niemand gefährdet beziehungsweise geschädigt. Während die Jungen auf dem Weg zur Straße waren, entdeckten sie neben einer Gartenhütte auf einem angrenzenden Gartengrundstück im Gewann „Hintere Reute“ offenbar eine Axt, die sich in einem Eimer befand.

Holzhütte brennt komplett nieder

Mit der Axt soll das Trio eine Hütte aufgebrochen haben. Im Inneren der Hütte fanden sie neben mehreren Werkzeugen ein Feuerzeug und zwei volle Benzinkanister. Mit dem Inhalt eines dieser Kanister sollen sie gegen 16 Uhr mehrere Brände innerhalb des Gartens gelegt haben. So wurden ein angehäufter Hügel Rindenmulch und angrenzende Büsche in Brand gesetzt. Mit dem anderen Kanister begaben sie sich auf das Dach des benachbarten Kleintierzüchtervereins, wo sie ihre Zerstörungswut fortsetzten. Dabei sollen sie mehrere Scheiben eingeworfen und Benzin sowohl in das Gebäudeinnere als auch vor einen Hühnerstall geschüttet haben, jedoch ohne es zu entzünden.

Als die Kinder mit dem restlichen Benzin eine Holzhütte auf einem weiteren Gartengrundstück in Brand setzten, wurden sie von dem 30-jährigen Passanten beobachtet. Der Zeuge informierte die Polizei per Notruf. Die Freiwillige Feuerwehr Marbach am Neckar rückte mit fünf Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften an. Trotz der Löschmaßnahmen brannte die Gartenhütte vollständig ab. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 6000 Euro. Die drei Jungen wurden an ihre Eltern übergeben, die Ermittlungen dauern an.