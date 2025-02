Heftiger Unfall in Sindelfingen

5 Bei dem Unfall entstand ein Schaden in Höhe von rund 80.000 Euro. Foto: SDMG/SDMG / Dettenmeyer

Ein Mercedes-Fahrer will am Freitagabend eine Kreuzung in Sindelfingen überqueren und missachtet dabei offenbar die Vorfahrt eines VW – mit fatalen Folgen.











Link kopiert



Bei einem heftigen Unfall zwischen drei Autos ist am Freitagabend in Sindelfingen (Kreis Böblingen) ein Schaden in Höhe von rund 80.000 Euro entstanden. Verletzt wurde niemand.