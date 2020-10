1 Der Unfall ereignete sich am Donnerstagnachmittag auf der A8 bei Stuttgart. (Symbolbild) Foto: dpa/Carsten Rehder

Auf der A8 beim Kreuz Stuttgart ist es am Donnerstagnachmittag zu einem schweren Unfall mit zwei Sattelzügen, zwei Autos und einem Wohnmobil gekommen. Drei Spuren mussten für die Bergung gesperrt werden.

Stuttgart - Auf der A8 am Kreuz Stuttgart ist es am Donnerstagnachmittag zu einem schweren Unfall gekommen, an dem zwei Lkw, zwei Autos und ein Wohnmobil beteiligt waren. Glücklicherweise wurden ersten Informationen zufolge lediglich zwei Personen leicht verletzt, die Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge ist in vollem Gange, dazu wurden drei Fahrstreifen gesperrt. Der Verkehr läuft derzeit über den Standstreifen. (Stand: 14.20 Uhr)

Wie die Polizei meldet, war ein Sattelzug-Fahrer gegen 13.50 Uhr auf dem rechten Fahrstreifen der A8 aus Richtung München kommend unterwegs, als er kurz vor dem Kreuz Stuttgart auf den Standstreifen, der zu diesem Zeitpunkt für den Verkehr freigegeben war, wechseln wollte. Dabei übersah er wohl einen Porsche, der auf dem Standstreifen fuhr und kollidierte mit diesem. Der Porsche kam daraufhin nach links ab und krachte in einen weiteren Lastwagen und in ein weiteres Auto. In den Unfall involviert war auch noch ein Wohnmobil. Nähere Informationen zum Unfallhergang sind noch nicht bekannt.

Auf der A8 entwickelte sich ein langer Stau.

+ + Crimemap Stuttgart + + Crimemap – wo die Polizei wie oft ausrückt Hier geht’s zur Crimemap >> Einbruch, Diebstahl, Unfall, Gewalt: Unsere Crimemap zeigt, wo sich diese Vorfälle ballen – täglich aktualisiert und auf Grundlage der Berichte der Polizei Stuttgart.