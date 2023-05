1 Die Polizei konnte einen der drei Diebe festnehmen. Foto: Imago/Eibner

Drei Männer sollen Kindern ihre Mahlzeit abgenommen haben. Die Eltern machen sich daraufhin auf die Suche nach der Gruppe. Als ein 42-Jähriger ihnen zu Hilfe eilen will, eskaliert die Situation.









Drei Männer nehmen Kindern ihr Essen ab. Was sich zuerst nach einer kuriosen Nachricht aus dem Polizeibericht anhört, gipfelte am Montagabend in der Ludwigsburger Innenstadt in einem handfesten Streit, bei dem schließlich sogar zum Messer gegriffen wurde. Seinen Anfang genommen hatte alles gegen 19.40 Uhr in der Nähe eines Fast-Food-Restaurants in der Wilhelmstraße, wo ein 20-Jähriger in Begleitung zweier Unbekannten den beiden Kinder ihre Mahlzeit abgenommen haben soll. Die Kinder informierten ihre Eltern, die sich daraufhin auf die Suche nach der Gruppe machten.