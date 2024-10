Streit in Kernen: Mit Luftpumpe geschlagen

1 Bei einer körperlichen Auseinandersetzung in Kernen soll auch eine Luftpumpe zum Einsatz gekommen sein. Foto: Frank Rodenhausen

Erst wirft der eine Steine an den Fensterladen des anderen. Dann geht dieser mit einer Luftpumpe auf ihn los. In Kernen ist am Mittwochabend ein Streit ausgeartet.











Ein Streit zwischen zwei Männern ist am Mittwochabend in Kernen-Stetten zu einer körperlichen Auseinandersetzung ausgeartet. Wie die Polizei mitteilte, soll zunächst ein 58-Jähriger in der Frauenländerstraße Steine an die geschlossenen Fensterläden der Wohnung eines 41-Jährigen geworfen haben. Danach gingen die Männer handfest aufeinander los, der Jüngere soll den Älteren mit einer Luftpumpe geschlagen und dabei leicht verletzt haben.