Heftiger Streit in Backnang

1 Einer der Streithähne wird mit aufs Revier genommen. Foto: dpa/Bernd Weißbrod

Am Backnanger Bahnhof geraten zwei Männer in einen heftigen Streit. Die Polizei greift ein und stellt dabei etwas fest, dass einem der Männer wohl mehr als ein Strafverfahren wegen Körperverletzung einbringt.











Link kopiert



Ein 25 und ein 31 Jahre alter Mann sind am Dienstagnachmittag am Backnanger Bahnhof in einen heftigen Streit geraten. Laut Angaben der Bundespolizei ist dabei auch ein Tierabwehrspray zum Einsatz gekommen.