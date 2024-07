Heftige Unwetter in Toronto: Braune Fluten: Drakes Villa ist überschwemmt

1 Drakes XXL-Villa in Toronto steht unter Wasser. Foto: IMAGO/ZUMA Press

Die kanadische Stadt Toronto wird aktuell von heftigen Regenfällen heimgesucht. Darunter leidet auch Rapper Drake: Auf Instagram zeigt er das wadenhohe braune Wasser in seinem Luxusanwesen.











Drake hat auf seinem Instagram-Account die Auswirkungen des Extremwetters auf seine Villa gezeigt. In seiner kanadischen Heimatstadt Toronto regnet es seit mehreren Tagen heftig - so heftig, dass auch das Haus des Rappers nicht mehr standhalten konnte. In dem Clip ist zu sehen, wie er durch wadenhohes schlammiges Wasser in seinem Ankleidezimmer watet.