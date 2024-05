1 Nach heftigen Regenfällen haben Wassermassen in der Gemeinde Kastl in der Oberpfalz Autos über die Straßen treiben lassen. Foto: IMAGO/Manfred Segerer/IMAGO/Manfred Segerer

Nach starkem Regen haben Wassermassen in der Gemeinde Kastl in der Oberpfalz Autos über die Straßen treiben lassen und Menschen in ihren Häusern eingeschlossen. Verletzt worden sei niemand, sagte ein Sprecher der Integrierten Leitstelle Amberg am Dienstagabend. Die Festsitzenden seien bereits befreit worden. In der Ortsmitte sei der Fluss Lauterach über die Ufer getreten.