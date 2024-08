Das traditionelle Kirbefest der Weingärtner mit der Freiwilligen Feuerwehr Hedelfingen und dem Kirbejahrgang 2004 beginnt am Sonntag, 1. September, um 10 Uhr. Eröffnet wird die Kirbe mit einem ökumenischen Gottesdienst in der Kelter. Anschließend gibt es einen Frühschoppen und nachmittags Unterhaltung mit dem Musikzug der Feuerwehr Wangen.

Umzug mit dem Riesentrauben

Um 13.30 Uhr zieht der Kirbejahrgang mit dem Musikverein Hedelfingen und dem traditionellen Riesentrauben vom Bezirksrathaus zur Kelter. So wird die Kelter offiziell eröffnet. Im Feuerwehrhaus neben der Kelter ist am Sonntag das Kirbe-Café geöffnet. Am Dienstag öffnet die Kelter um 11 Uhr mit Musik. In der Heumadener und Amstetter Straße gibt es tagsüber einen Krämermarkt. Am Sonntag und Dienstag gibt es ein Kinderkarussell. Am Mittwochabend, 4. September, wird die Kirbe mit einem kleinen Trauerzug beerdigt.