Heckengäuköche im Kreis Böblingen: Sieben Köche kochen zusammen sieben Gänge

13 Beim Anrichten der Teller packen alle mit an. Thomas Heiling (Mitte) hat sich das Geflügel-Linsen-Gericht ausgedacht. Foto: /Stefanie Schlecht

Die Heckengäuköche feiern Geburtstag: Vor 15 Jahren haben sie sich zum Kochbündnis zusammengeschlossen. Einmal im Jahr, beim Schlemmermahl, kochen sie zusammen ein Sieben-Gänge-Menü. Was treibt sie an?











Von Hektik keine Spur. Obwohl die 130 Gäste des Schlemmermahls bereits an den langen Tafeln im Kellergewölbe des Schlosses Deufringen sitzen und an ihren Aperitifs nippen, sind die Heckengäuköche die Ruhe selbst. Ein Schwätzchen hier, ein Späßchen da. Gemeinsam bringen sie Jahrzehnte an Kocherfahrung mit an den Herd und schon oft haben sie zusammen mehrgängige Schlemmermahle kredenzt. Alles ist vorbereitet, die Handgriffe sitzen – was soll schon schiefgehen? Die Vorfreude der Gastronomen auf die nächsten Stunden, in denen sie zusammen ihre Gäste bewirten werden, liegt in der Luft.