Hechingen im Zollernalbkreis: Schütze springt auf Flucht vor Polizei vom E-Scooter

1 Der Mann flüchtete auf einem E-Scooter. (Symbolbild) Foto: dpa/Christoph Soeder

Ein Jagdpächter hat einen 19-Jähriger bei Schießübungen im Wald erwischt. Die Flucht endet nicht nur für den Verdächtigen mit Ermittlungen. Auch ein anderer Mann gerät ins Visier der Fahnder.











Link kopiert



Auf der Flucht vor der Polizei hat ein Mann einen E-Scooter zur Seite geworfen und ist in ein Wohngebiet gerannt, nachdem er mit einer Schreckschusswaffe in einem Wald in Hechingen (Zollernalbkreis) geschossen hatte. Ein Jagdpächter hatte ihn am Samstag dabei beobachtet und die Polizei alarmiert. Der 19-jährige Verdächtige fuhr davon und flüchtete den Angaben nach zu Fuß, als er den herannahenden Streifenwagen sah.