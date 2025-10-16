Ein Streit um Schulden aus Drogengeschäften eskaliert: Ein 17-Jähriger soll tagelang festgehalten, geschlagen und bedroht worden sein. Sieben Männer stehen vor Gericht.
Menschenraub, Erpressung, Körperverletzung: Im Streit um vermeintliche Schulden aus Drogengeschäften soll ein Jugendlicher über mehrere Tage hinweg festgehalten und misshandelt worden sein. Sieben mutmaßlichen Täter – zum Tatzeitpunkt zwischen 16 und 19 Jahre alt – stehen unter anderem wegen erpresserischen Menschenraubs vor dem Landgericht Hechingen.