Für Eltern kann die Begleitung durch eine Hebamme vor und nach der Geburt essenziell sein. Leicht ist deren Job nicht. Drei freiberufliche Hebammen aus der Region Leonberg berichten.
Wenn Barbara Ottmüller, Catrin Zieziula und Beate Stöcklin über ihren Beruf sprechen, dann finden sie dafür auch sehr poetische Worte: „Es ist ein Zauber, unbeschreiblich kostbar und ein einzigartiges Erlebnis“, sagt Catrin Zieziula. Was sie beschreibt, ist die Geburt eines Kindes. Die drei Frauen sind freiberufliche Hebammen. Sie betreuen in der Region rund um Leonberg Mütter vor, teilweise während, und nach der Geburt.