Heavysaurus im Wizemann: Lieber Metal als Helene Fischer

Bei Heavysaurus dürfen die Kleinsten ganz nach vorn – die gerade mal so über die Absperrung schauen können.

Die Metal-Dinos von Heavysaurus rocken die Bühne im ausverkauften Wizemann. Das Publikum ist dabei zwischen vier und zehn Jahren alt. Und hat die Liebe für rockige Musik zumeist von den Eltern geerbt.











Vieles ist so wie bei den Großen. Und doch ist beim ausverkauften Konzert von Heavysaurus am Sonntag im Wizemann in Stuttgart einiges anders. Da wäre zum einen die Uhrzeit. Das Konzert beginnt nämlich um 14.15 Uhr – mit einer Viertelstunde Verspätung, weil noch nicht alle 1300 Zuschauer in der Halle sind. Und an der Theke läuft nicht – wie sonst bei Metal-Konzerten üblich – das Bier pausenlos aus dem Zapfhahn, sondern Apfelschorle. Denn die Fans von Heavysaurus sind zwischen vier und zehn Jahren alt.