Heavy-Metal-Open-Air: Nix mit Schlamm: Hochsommer im Mekka der Metalheads

4 Martin ist mit dem Feuerwehr-Wagen nach Wacken gereist. Foto: Axel Heimken/dpa

Sonne, Eis, Schlangen und viel Bier: Die Metalfans reisen ins hochsommerliche Wacken. Nach dem Schlamm des Vorjahres sind die Aussichten viel besser. Es gab aber einen nächtlichen Einsatz.











Wacken - Das Wasser kommt in Wacken in diesem Sommer aus dem Tank-Anhänger. Ein Traktor befeuchtet damit einen der Wege auf dem Heavy-Metal-Festival (W:O:A) in Schleswig-Holstein. Nach Schlamm-Problemen im Vorjahr freut sich die Metal-Szene über 26 Grad und eitel Sonnenschein. "Sonne ist schon besser, dass man nicht im Schlamm stecken bleibt", sagt Bodil. Die 24-Jährige kommt aus einem kleinen Dorf in der Nähe. Sie sei jedoch vorbereitet.