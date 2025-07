Heavy-Metal-Ikone stirbt mit 76 Jahren: Ozzy Osbournes Schwestern erinnern sich an ihren John

Den Tod von Metal-Legende Ozzy Osbourne (1948-2025) im Alter von 76 Jahren gab seine engste Familie bekannt - Ehefrau Sharon sowie die Kinder Jack, Kelly, Aimee und Louis. Zwei seiner noch lebenden Schwestern, Jean Powell (85) und Gillian Hemming (80), äußerten sich nun gegenüber dem britischen "Mirror". Der verstorbene Musiker, mit bürgerlichem Namen John Michael Osbourne, sei für sie stets "John" geblieben. Nach der Todesnachricht verbrachten sie die ganze Nacht wach - und schwelgten in Erinnerungen an ihren geliebten Bruder.

Ozzy Osbourne konnte "nicht mehr aufrecht stehen"

Osbourne hätten sie bei seinem letzten Auftritt mit Black Sabbath Anfang des Monats in Birmingham ein letztes Mal gesehen. "Es war erschütternd, weil er nicht mehr aufrecht stehen konnte, aber er war immer noch unser John und machte immer noch Witze", erinnern sie sich an dieses Treffen zurück.

Osbourne habe sich "jede Woche" telefonisch oder per Nachricht bei ihnen gemeldet, "um zu fragen, wie es uns allen geht und was los ist". Jetzt können Jean und Gillian nicht fassen, dass sie nie wieder von ihm hören sollen.

"Es war keine Show"

Vor seinem Tod habe die Metal-Legende "noch Pläne" gehabt. "Er war zwar schwach, aber es war trotzdem ein Schock", so die Schwestern. Bei der letzten Begegnung habe er ihnen erklärt: "Ich kann es kaum erwarten, wiederzukommen." Die Schwestern hofften daher, "ihn diese Woche zu sehen".

"Er hatte ein fantastisches Leben und eine wundervolle Familie mit Sharon und den lieben Kindern", blicken sie auf sein Leben zurück. Seine beiden Schwestern - insgesamt bestand die Familie aus sechs Geschwistern, von denen jetzt noch drei am Leben sind - habe Osbourne "ständig zum Lachen" gebracht.

"Wir waren unglaublich stolz auf ihn und alles, was er erreicht hat. Aber es stieg ihm nie zu Kopf. Was die Öffentlichkeit von John sah, war genau das, was er im wirklichen Leben war. Es war keine Show", so Schwester Gillian.