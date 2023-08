Wacken 2023 platzt wie in den Vorjahren wegen Dauerregens zwar nicht aus allen Nähten, aber immerhin 50 000 Heavy-Metal-Fans feiern im Schlamm des Open-Air-Festivals. Einer von ihnen wird vermisst - der 55-jährige Joè P.. Die Polizei hat im Netz jetzt eine Öffentlichkeitsfahndung gestartet.

Geschätzt 50 000 Heavy-Metal-Fans feiern derzeit ausgelassen in der Schlammwüste von Wacken ihre Lieblings-Hard-Rock-Bands. https://www.stuttgarter-nachrichten.de/inhalt.heavy-metal-festiv

Wo ist Josè P.?

Einer von ihnen ist Josè P.. Seit zwei Tagen fehlt von ihm jede Spur bei dem Open-Air-Festival in der schleswig-holsteinischen Gemeinde. Seine besorgte Familie hat jetzt eine Vermisstenanzeige bei der Polizei aufgegeben. Die hat prompt mit einer Öffentlichkeitsfahndung nach dem 55-Jährigen im Netz reagiert.

„Die Polizei bittet die Medien und die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach dem 55-jährigen Josè P.“: heißt es in der „Blaulicht“-Meldung auf dem Presseportal der Polizeidirektion Itzehoe.

„Josè P. wird seit dem 01.08.2023, gegen 15:30 Uhr, vermisst. Dieser ist auf Grund von einer Krankheit vermutlich desorientiert. Zuletzt wurde die vermisste Person am 01.08.2023, um 19:20 Uhr, auf dem Campingplatz X des Wacken Open Air gesehen.“

Augenzeugen wollen ihn „wild feiernd“ gesehen haben

„Er ist zwischenzeitig schon zweimal beim Feiern gesehen worden“, berichtet Merle Neufelt von der Polizeidirektion Itzehoe. Demnach sollen Augenzeugen Josè P. „stark alkoholisiert und wild feiernd“ auf dem Festival im Schlamm beobachtet haben.

„Er genießt Wacken intensiv, wird aber trotzdem von seiner Familie vermisst“, kommentiert die Sprecherin die Hinweise der Augenzeugen. „Wir würden ihm gerne sagen, Mensch, deine Familie vermisst Dich“, ergänzt die Beamtin gegenüber dem TV-Sender „RTL“.

Steckbrief von Josè P.

Josè P. ist circa 1,75 Meter, wiegt 80 Kilogramm und trägt ein viereckige Brille.

Er soll in Wacken typischer Kluft umherstiefeln: graues T-Shirt, graue, kurze Hose und grüne Gummistiefel.

Auf dem Schulterblatt ist ein Spinnennetz tätowiert mit einem Yin-Yang-Zeichen.

Polizei bittet um Mithilfe

Die Polizei bittet jeden, der Josè sieht, sich umgehend unter der Telefonnummer 0 45 21 / 8 12 10 03 zu melden. Möglicherweise benötigt der Mann medizinische Hilfe. Jetzt hofft die Polizei vor allem auf die Unterstützung der anderen Wacken-Fans.

Selber aktiv werden wolle die Polizei allerdings nicht, erklärt Sprecherin Merle Neufelt. „Wenn zum Beispiel ein Demenzkranker verschwindet, dann suchen wir danach, das ist bei ihm aber nicht so.“

Bildergalerie: Festival-Fans in Party-Laune

Ansturm auf die besten Plätze in der ersten Reihe. Foto: Imago/Fotostand/Sven Baeh/r

Die Heavy-Metal-Fans sind in Party-Laune. Foto: Imango//Dirk Jacobs

Panoramablick von einer der Bühnen auf die Zuschauermenge. Foto: Iamgo//Dirk Jacobs

Dürfen beim Wacken nicht fehlen: Wikinger-Imitate. Foto: Imago//Dirk Jacobs

Der Boden auf dem Festivalgelände ist nur noch eine einzige Schlammpiste. Foto: Imago//Fotostand/Sven Baehr

Bei Pyrotechnik und Hard-Rock-Sound wird’s manchen Fans ganz warm uns Herz. Foto: Imago//Fotostand/Sven Baehr

Endlich geht’s los: Die Bands heizen den Fans trotz Dauerregens kräftig ein. Foto: Imago//Fotostand/Sven Baehr

Wie geht es bei Wacken 2023 weiter?

Nach dem Chaos-Start geht das Festival mit weniger Besuchern als ursprünglich erwartet weiter. Am Donnerstag (3. August) werden es auf den zwei großen Bühnen unter anderem die Bands Hammerfall, Helloween und Kreator krachen lassen. Auch Skyline, in der Festival-Mitbegründer Thomas Jensen einst selbst spielte, werden in Wacken erwartet.

Noch bis Samstagnacht (5. August) dauert das Wacken Open Air (W:O:A). Die Wetteraussichten bleiben bescheiden. An diesem Donnerstag sei weiterer Regen im Anmarsch, prognostiziert ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Donnerstagmorgen in Hamburg.

Allerdings seien die Regenmengen überwiegend gering. Auch kurze Gewitter seien nicht ausgeschlossen. Die trockenen Abschnitte nähmen Richtung Abend dann aber zu, so der Wetterforscher weiter. Zu Beginn des Wochenendes solle es dann immer öfter trocken bleiben. Doch zum Abend steige die Schauerwahrscheinlichkeit wieder an.