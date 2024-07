Heavy-Metal-Festival in Schleswig-Holstein

Nach den Schlamm-Problemen des Vorjahres läuft die Anreise zum Heavy-Metal-Festival in Wacken (W:O:A) in Schleswig-Holstein bislang ohne größere Probleme. Die am Sonntag gestartete Anreise verlaufe deutlich stressfreier als im Vorjahr, berichtete die Polizei. Bisher seien rund 15.000 der erwarteten 85.000 Festivalbesucher auf dem Gelände angekommen.