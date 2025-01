Heaven 17 auf Deutschland: Tickets, Termine

1 Martyn Ware und Glenn Gregory von Heaven 17 Foto: Veranstalter

„Temptation“, „Let Me Go“ und mehr: An diesem Samstag treten Heaven 17 im Rahmen ihrer Deutschlandtour in Stuttgart auf. Es gibt noch Tickets.











Sie bescherten uns mit „Temptation“ einen der größten Hits der 1980er, verdanken ihren Namen einer fiktiven Band aus „Uhrwerk Orange“ und setzen mit ihrer Synthiepop-Debütsingle „(We Don’t Need This) Fascist Groove Thang“ im Jahr 1981 ein politisches Statement, das immer noch oder wieder aktuell ist: Heaven 17. An Samstag, 18. Januar, tritt die britische Band aus Sheffield in Stuttgart im Wizemann (Halle) auf.