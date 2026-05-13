Heated Rivalry trifft Maxton Hall: Darum könnte Off Campus der neue Serienhit werden

Wird es der nächste Serien-Hype? "Off Campus" basiert nicht nur auf einer weltweit erfolgreichen Buchreihe, sondern könnte auch einen Nerv genau zwischen Streamingerfolgen wie "Maxton Hall" und "Heated Rivalry" treffen. Das erwartet die Zuschauerinnen und Zuschauer.
Prime Video hat mit Serienhits wie "Maxton Hall" und "The Summer I Turned Pretty" bereits ein glückliches Händchen für Buchverfilmungen bewiesen. Nur wenige Monate, nachdem "Heated Rivalry" das Streaming-Tor für Eishockey-Romanzen aufgestoßen hat, legt Amazon mit "Off Campus" nach. Am 13. Mai startet die Adaption der erfolgreichen Buchreihe von Elle Kennedy (44) um das Eishockey-Team der Briar University bei Prime Video. Fans der genannten Serien könnten hier den idealen Stoff finden, um etwaige Wartezeiten auf neue Staffeln zu überbrücken.