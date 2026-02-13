„Heated Rivalry“: Fans von Hype-Serie mieten große Werbefläche in Stuttgart – was dahintersteckt

Fans der Serie „Heated Rivalry“ feiern den Hauptdarsteller auf einer Werbefläche am Pragsattel. Es soll nicht die letzte Aktion sein, die in Stuttgart um die Serie geplant ist.
Mit einer ungewöhnlichen Aktion machen Fans der neuen, gefeierten HBO-Serie „Heated Rivalry“ seit Freitag auf diese aufmerksam. Am Pragsattel-Hochbunker in Stuttgart haben sie eine Werbefläche gemietet, um auf das queere Eishockeydrama, das aktuell einen riesigen Hype erfährt, aufmerksam zu machen und dem Hauptdarstelller Hudson Williams zu huldigen.