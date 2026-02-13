„Heated Rivalry“: Fans von Hype-Serie mieten große Werbefläche in Stuttgart – was dahintersteckt

Fans der Serie „Heated Rivalry“ feiern den Hauptdarsteller auf einer Werbefläche am Pragsattel. Es soll nicht die letzte Aktion sein, die in Stuttgart um die Serie geplant ist.

Mit einer ungewöhnlichen Aktion machen Fans der neuen, gefeierten HBO-Serie „Heated Rivalry“ seit Freitag auf diese aufmerksam. Am Pragsattel-Hochbunker in Stuttgart haben sie eine Werbefläche gemietet, um auf das queere Eishockeydrama, das aktuell einen riesigen Hype erfährt, aufmerksam zu machen und dem Hauptdarstelller Hudson Williams zu huldigen.

Darsteller hat an diesem Freitag Geburtstag Dieser hat nämlich an diesem Freitag (13. Februar) Geburtstag – entsprechend flimmert „Happy Birthday Hudson Williams“ über die Werbetafel, wobei er mal in und mal ohne Eishockeymontur dargestellt wird, deutlich sichtbar für Autofahrer.

Die LED-Tafel aus der Ferne Foto: Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttg

Die „Heated Rivalry“-Fans haben sich über WhatsApp-Gruppen zusammengefunden, ihnen zufolge hätten sich in kürzester Zeit über 200 Bewunderer der Serie gefunden. Ruckzuck war ein Fanclub gegründet. Die Idee, die LED-Fläche mit einem kurzen Clip zu bespielen, sei von der Stuttgarterin Funda Doghan gekommen.

Hudson Williams wurde am Freitag 25 Jahre alt. In der Serie verkörpert er die Figur Shane Hollander, was Williams, der vor noch nicht allzu langer Zeit nebenher in einer Bar gekellnert haben soll, plötzlich zu internationaler Berühmtheit verhalf.

Die LED-Projektion ist übrigens nicht die letzte Aktion, die in Stuttgart um die Serie „Heated Rivalry“ geplant ist. Am 10. April steigt ab 22 Uhr im neuen Club Lerche 22 an der Ecke Bolz- und Königstraße eine Fanparty.