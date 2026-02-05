„Heated Rivalry“ bei HBO Max: Was ist dran am Serienhype um Eishockey und schwulen Sex?

„Heartstopper“ für Fortgeschrittene? „Heated Rivalry“ ist Sportdrama und explizite queere Lovestory in einem. Jetzt startet die Serie in Deutschland bei HBO Max.
Shane Hollander kommt zu spät zum Lunch. So etwas passiert ihm sonst nie. Anstatt seiner Mutter, die stolz verkünden wird, dass sie für ihn einen Werbedeal mit Rolex klar gemacht hat, zu verraten, warum er wirklich zu spät gekommen ist, behauptet er, er sei in ein Youtube-Rabbit-Hole gefallen: Er habe gar nicht mehr aufhören können, Videos über höchst unwahrscheinliche Tierfreundschaften zu schauen – zwischen Tigern und Bären, Kühen und Enten oder einem Baby und einer Schlange.