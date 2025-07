Kelly Clarkson (43) hat ihr Publikum in Las Vegas mit einem ganz besonderen Duett überrascht. Sie brachte ihre Tochter River Rose (11) mit auf die Bühne im Colosseum im Caesars Palace.

"Also sagte meine Tochter River Rose zu mir: 'Ich möchte heute Abend singen!'", sagte Clarkson ihren Fans während ihrer Show am 18. Juli, wie in einem auf X (früher Twitter) geteilten Video zu sehen ist. Darin performt das Mutter-Tochter-Duo den "Heartbeat Song". Die beiden hatten ähnliche Outfits gewählt: schwarze T-Shirts mit glitzernden Aufschriften und lange Hosen. Während des Auftritts ermutigte Kelly Clarkson ihre Tochter, die sie mit ihrem Ex-Ehemann Brandon Blackstock hat, liebevoll und umarmte sie, während sie gemeinsam sangen.

Schon 2023 sangen sie den Song zusammen

Es ist nicht das erste Mal, dass die Sängerin ihren Song gemeinsam mit ihrer Tochter aufführt. Bereits im August 2023 gaben sie - ebenfalls bei einem Konzert in Las Vegas - den "Heartbeat Song" zum Besten. Clarkson betonte damals, dass River Rose "schon seit ihrer Kindheit zu dem Lied abrockt" und "es so sehr liebt", wie das US-Magazin "People" erinnert. Sie erzählte auch, dass ihre Tochter sie gefragt habe, ob sie auf die Bühne kommen und mit ihr singen dürfe.

Die Grammy-Gewinnerin bezieht ihre Kinder immer mal wieder in ihre Shows ein. Neben River Rose hat sie noch Sohn Remington "Remy" (9). Bei ihrem Konzert am 12. Juli im Colosseum erwähnte sie die beiden: "Ich muss schon sagen, ich liebe es, dass ich meine Kinder wahrscheinlich in Verlegenheit bringe. Sie sagen dann: 'Hört auf zu reden.' Ich hoffe, ihr habt alle Spaß. Ich werde euch mit den Dingen, die ich sage, total in Verlegenheit bringen - gern geschehen, das stärkt den Charakter", erklärte die Sängerin und Talkmasterin dem Publikum.

Las-Vegas-Shows mussten später starten

Kelly Clarkson wollte ihre Konzertreihe in Las Vegas eigentlich am 4. Juli starten, musste den Termin jedoch ganz kurzfristig aus gesundheitlichen Gründen verschieben. Nur wenige Stunden vor dem geplanten Beginn teilte sie via Instagram mit, dass ihre Stimme durch die Proben zu stark belastet sei. Am 11. Juli konnte sie dann ihren ersten Auftritt im Colosseum absolvieren.