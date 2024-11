Das Coachella-Festival hat seine Headliner und weitere Acts angekündigt, die im April 2025 an zwei Wochenenden auftreten. Das Line-up führen Lady Gaga (38), Green Day, Post Malone (29) und Travis Scott (33) an, wie aus einem Instagram-Post hervorgeht.

Wann spielt Travis Scott?

Lady Gaga steht bei dem Musikevent in Kalifornien an den beiden Freitagen auf der Bühne. Bereits 2017 war die Popsängerin eine der Headliner, als sie die schwangere Beyoncé (43) ersetzte. Die Pop-Punk-Band Green Day spielt jeweils am Samstag für ihre Fans und feiert damit ihr Coachella-Debüt. Post Malone war schon 2018 im Line-up vertreten. Der Rapper gibt im nächsten Jahr an den zwei Sonntagen seine Songs zum Besten.

Travis Scotts Name ist dagegen keinem Tag zugeordnet. Einem Statement seines Teams zufolge soll der Rapper Samstagnacht für Stimmung sorgen, wie "The Hollywood Reporter" berichtete. Auf Instagram kündigte Scott seine Performance als "die erste ihrer Art" an.

Auch Charli xcx ist dabei

Neben den Headlinern sind weitere international bekannte Musiker angekündigt. Freitags treten neben Lady Gaga die Rapperinnen Missy Elliott (53) und GloRilla (25) sowie die britische Gruppe The Prodigy und Sängerin Tyla (22) auf. An den Samstagen singt Charli xcx (32) wie schon 2023 für das Publikum. 2024 löste sie mit ihrem Album "brat" den "Brat Girl Summer"-Trend aus. Auch The Misfits, Jimmy Eat World und Clairo (26) befinden sich unter den Acts am zweiten Tag. Sonntags stehen Shows von Megan Thee Stallion (29), Zedd (35) und die Elektro-Pioniere Kraftwerk auf dem Programm.

Das Coachella-Festival findet 2025 vom 11. bis 13. April und vom 18. bis 20. April statt. Es kehrte 2022 nach zwei Jahren Corona-bedingter Pause zurück. Zweifel über die Beliebtheit des Festivals kamen in diesem Jahr auf. Erst nach 27 Tagen sollen die Karten ausverkauft gewesen sein, wie Medien übereinstimmend berichteten.