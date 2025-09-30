Headliner beim Super Bowl: Wie Bad Bunny zum globalen Phänomen wurde

Von Puerto Rico auf die größte Bühne der Welt: Bad Bunny ist Headliner bei der Super-Bowl-Halftime-Show 2026 und schreibt damit Musikgeschichte. Wie wurde der Latin-Star zum globalen Phänomen?
Es ist offiziell: Bad Bunny (31) wird in der Halbzeit-Show des Super Bowl 2026 auftreten. Für den Puerto-Ricaner ist das ein weiterer Meilenstein in einer Karriere voller Rekorde - und ein Symbol dafür, dass spanischsprachige Musik längst im globalen Mainstream angekommen ist. Denn kein anderer nicht-englischsprachiger Künstler hat den Sprung auf diese Bühne bisher in vergleichbarer Dimension geschafft. Wie wurde der Latin-Star zum globalen Phänomen?