Linkin Park spielt bei Rock am Ring 2026

1 Linkin Park tritt 2026 als Headliner bei Rock am Ring auf. Foto: Christian Charisius/dpa/Christian Charisius

Der erste Tag von Rock am Ring 2025 ist noch nicht rum, da steht schon ein Headliner für das nächste Jahr fest: Die Fans können sich auf Linkin Park freuen.











Link kopiert



Die US-amerikanische Band Linkin Park spielt 2026 als Headliner beim Festival Rock am Ring. Das gab der Veranstalter am ersten Abend des diesjährigen Rock am Rings mit Feuerwerk und einer LED-Anzeige bekannt.