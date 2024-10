He`s Still Standing: Bühnencomeback trotz Rente: Elton John singt mit Joni Mitchell

Er steht - beziehungsweise sitzt - noch immer auf der Bühne. Ein Jahr nach seiner Abschiedstour kann es Elton John einfach nicht lassen. Bei einem Konzert von Joni Mitchell unterstützte er die Sängerin bei ihrer Version seines Hits "I'm Still Standing". Nicht sein erster Gastauftritt seit der Rente.

Mit seiner 2023 abgeschlossenen Abschiedstour "Farewell Yellow Brick Road" hat Elton John (77) der Bühne eigentlich den Rücken gekehrt. Doch das hindert ihn nicht daran, für Gastauftritte geschätzter Kolleginnen und Kollegen auf dieselbe zurückzukehren. Am Wochenende trat Elton John mit Joni Mitchell (80) auf. Die große Musikerin lud in Los Angeles zu einem zweitägigen Konzert im Hollywood Bowl. Nach langer Krankheit kämpft sich die Kanadierin wieder zurück auf die Bühne.

Neben ihren eigenen Songs sang Joni Mitchell auch Lieder von Kollegen. So nahm sie sich Elton Johns "I'm Still Standing" vor. Die Sängerin thronte in der Mitte der Bühne auf einem Sessel, im Hintergrund saßen einige prominente Gäste, darunter auch Elton John. Als Joni Mitchell eine angejazzte Version seines Hits von 1983 anstimmte, sang John mit - wenn auch nur kurz im Hintergrund.

Elton John war nicht der einzige Star, der Joni Mitchell unterstützte. Zu Gast war neben Musikern wie Annie Lennox (69) und Marcus Mumford (37) auch Schauspielerin Meryl Streep (75). Die dreifache Oscarpreisträgerin saß neben Elton John, bei "I'm Still Standing" klopfte sie den Takt auf ihrem Knie mit.

Er kann es nicht lassen: Elton John auch mit Dua Lipa auf der Bühne

Das Gastspiel bei Joni Mitchell war nicht Elton Johns erster Auftritt seit dem Ende seiner Abschiedstournee. Letzte Woche stieg er bei Dua Lipas Auftritt in London auf die Bühne. Die britisch-albanische Sängerin trat in der legendären Royal Albert Hall auf. Als Zugabe sang sie mit Elton John "Cold Heart". Das Duett, das auf vier älteren Songs Johns basiert, stürmte 2021 weltweit die Charts.