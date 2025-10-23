Aufstiegstrainer entlassen, weiter sieglos in der zweiten Liga. Der Ex-Stuttgarter Dominik Weiß äußert sich zur Lage beim HC Oppenweiler/Backnang vor dem Handball-Duell mit Balingen.
Er spielte von 2009 bis 2022 für den TVB Stuttgart und hat sogar zwei A-Länderspiele für die Handball-Nationalmannschaft absolviert. Seit Sommer spielt Dominik Weiß (36) für den Zweitliga-Aufsteiger HC Oppenweiler/Backnang, der vor dem Heimspiel am Sonntag (17 Uhr) gegen den HBW Balingen-Weilstetten noch immer auf den ersten Saisonsieg wartet.