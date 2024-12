HBW Balingen-Weilstetten siegt in Coburg: Nervenstarker HBW löst Ticket fürs Final Four in Köln

Der HBW Balingen-Weilstetten hat etwas Historisches erreicht. Durch das 38:33 nach Verlängerung im Zweitligaduell beim HSC 2000 Coburg steht das Team von Trainer Matthias Flohr erstmals in der Vereinsgeschichte im Final Four um den DHB-Pokal.

Riesenjubel beim HBW Balingen-Weilstetten und seinen 200 mitgereisten Fans nach einem Handball-Krimi: Die Mannschaft von Trainer Matthias Flohr behielt die Nerven und gewann nach einer bärenstarken Vorstellung in der Verlängerung das Viertelfinal-Duell um den Pokal des Deutschen Handballbundes (DHB) beim Zweitligarivalen HSC 2000 Coburg mit 38:33 (30:30, 15:17).

Damit steht der HBW erstmals in der Vereinsgeschichte im Final Four. Das Endturnier findet am 12./13. April 2025 in der Kölner Lanxess-Arena statt. Ausgelost wird an diesem Donnerstag nach Ende der letzten Viertelfinalpartie zwischen der MT Melsungen und der SG Flensburg-Handewitt (20 Uhr).

Lesen Sie auch

„Dass wir das als Mannschaft geschafft haben, freut mich unfassbar für alle im Verein. Mit 60 Minuten in den Knochen, in der Verlängerung so cool zu bleiben, ist nicht selbstverständlich“, sagte der überragende Balinger Spielmacher Elias Huber bei Dyn.

Unsere Empfehlung für Sie Frisch Auf Göppingen besiegt HSG Wetzlar Zu Hause liefert Frisch Auf auch unter Druck Frisch Auf Göppingen bezwingt die HSG Wetzlar nach einer Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit mit 27:24. Im Rückraum macht Oskar Sunnefeldt sein bestes Spiel im Frisch-Auf-Dress.

Die meisten Tore vor den 3500 Zuschauern in der ausverkauften Huk-Coburg-Arena warfen für den HBW die beiden Ex-Stuttgarter Sascha Pfattheicher (7/3) und Jerome Müller (6) sowie Elias Huber (6) und Tim Matthes (5). Mit den Balingern steht erstmals nach 26 Jahren wieder ein Zweitligist im Pokal-Halbfinale, 1998 hatte dies der TuS Schutterwald geschafft.

Noch zwei Ligaspiele 2024

Für die Coburger hieß es dagegen: Aus der Traum. „Die Enttäuschung ist krass, wir führen 30:29 und können den Deckel draufmachen. In der Verlängerung konnte der HBW einfach mehr zusetzen“, sagte HSC-Rechtsaußen Florian Billek, der von 2012 bis 2014 für Balingen am Ball war.

In der Liga hat der HBW in diesem Kalenderjahr noch zwei Spiele vor der Brust: Am 22. Dezember (18.30 Uhr) kommt die HSG Konstanz, am 26. Dezember (16 Uhr) geht es zum TV Großwallstadt.

Viertelfinale

HSC 2000 Coburg – HBW Balingen-Weilstetten 33:38 n.V., Rhein-Neckar Löwen – ThSV Eisenach, THW Kiel – VfL Gummersbach (beide Donnerstag, 19 Uhr), MT Melsungen – SG Flensburg-Handewitt (Donnerstag, 20 Uhr).

Final Four

12./13 April 2025 in der Lanxess-Arena in Köln. (jüf)