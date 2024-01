Hazel Brugger über Stuttgart 21: “Ist das ein Bahnhof oder ein Banksy-Projekt?“

Hazel Brugger nimmt während ihres Aufenthalts in Stuttgart den vermutlich ob seiner Dauerbaustelle bekanntesten Bahnhof Deutschlands auf die Schippe. Im Video spricht sie über eines ihrer, laut eigenen Aussagen, lustigsten Erlebnisse in ihrem Leben.

Hazel Brugger verbindet ganz besondere Erinnerungen mit Stuttgart. Auf ihrem Instagram-Account hat sie nun ein Video von einem ihrer Auftritte in Stuttgart geteilt, in welchem sie auch den Stuttgarter Bahnhof thematisiert und welche Gefühle die wohl bekannteste Dauerbaustelle im Südwesten Deutschlands bei ihr ausgelöst hat.

„Dieser Bahnhof ist so verrückt. Man weiß nie: Ist das ein Bahnhof oder ein Banksy-Projekt“, fragt sie sich auf der Bühne, wenn sie an Stuttgart 21 denkt. Allein an diesem Eingangsstatement zeigt sich, wie bewandert die Komikerin auch in Sachen Kunst ist – und wie treffend sie den Nagel mit nur wenigen Worten auf den Kopf trifft. Denn Banksy steht für die Street-Art-Arbeit eines britischen Künstlers, der sich Banksy nennt. Und tatsächlich erinnert die Dauerbaustelle inzwischen ein wenig an ein etwas unübersichtliches Kunstprojekt.

Baustelle Stuttgart 21. /IMAGO/Arnulf Hettrich

Auf die Frage, was das lustigste sei, was sie je erlebt habe, erzählt Hazel denn auch prompt von einem Erlebnis, das sich angeblich zwei Tage zuvor am Stuttgarter Bahnhof ereignet haben soll. So seien sie und ihr Lebensgefährte Thomas vom Bahnhof zu ihrem Hotel gelaufen. Dabei folgte ihnen eine Frau fast eine Viertelstunde lang. Als Hazel sie schließlich fragte, wohin sie denn müsse, antwortet diese: „Ich suche Gleis fünf.“

Hazel Brugger ist eine schweizerisch-deutsche Kabarettistin und Podcasterin. Ihr Vater ist Schweizer und ein Neuropsychologe, ihre deutsche Mutter ist Englischlehrerin. Hazel Brugger hat neben dem Schweizer Bürgerrecht auch die deutsche und die US-amerikanische Staatsbürgerschaft, da sie in Amerika geboren wurde.