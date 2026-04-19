Hayden Christensen wird 45: Kontroverser Star Wars-Star

Er wurde in der weit, weit entfernten Galaxis wenig überzeugend zu Darth Vader und konnte sonst als Schauspieler nicht sonderlich auf sich aufmerksam machen. Heute wird Hayden Christensen 45 Jahre alt.
"Ich mag Sand nicht. Er ist kratzig und rau und unangenehm. Er ist einfach überall", sagt der von Hayden Christensen (45) gespielte Anakin Skywalker in "Star Wars: Episode II - Angriff der Klonkrieger" zu Padmé Amidala (Natalie Portman, 44), Momente bevor sich die beiden tragischen Liebenden küssen.